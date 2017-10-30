Россиянка Карпова забила первый мяч за «Валенсию»

Нападающая женской сборной России Надежда Карпова открыла счёт своим голам в чемпионате Испании. Россиянка в составе «Валенсии» вышла на поле на 68-й минуте, а на 72-й забила четвёртый мяч своей команды. «Валенсия» в 7-м туре чемпионата принимала «Мадрид» и добилась победы (4:0).
После семи туров на счету «Валенсии» 10 очков и 9-е место в чемпионате. «Летучие мыши» на 9 пунктов отстают от лидирующей «Барселоны».
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Красота дня. У Испании появилась Надежда
Татуированная, как Смолов, красивая, как Лопырева, талантливая, как Месси. А теперь и испанская. Как Карпин. Наша Надежда в «Валенсии».