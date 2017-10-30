Делегация сборной Португалии посетила футбольную базу в Кратово

Как стало известно «Чемпионату», 30 октября делегация сборной Португалии в преддверии чемпионата мира по футболу–2018 в России посетила футбольную базу в Кратово. Представителям команды спортивный объект продемонстрировал министр спорта Московской Области Роман Терюшков.
Сборная Португалии пробилась в финальную стадию чемпионата мира–2018 с первого места в группе B. Команда Фернанду Сантуша одержала 9 побед и потерпела лишь одно поражение в своей группе.
Видеосюжет о визите португальцев на подмосковную базу можно посмотреть на "телеграм"-канале «Живу Спортом».
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