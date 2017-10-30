Галиулин: с приходом Хохлова «Динамо» стало строже играть в обороне

Полузащитник «Тосно» Вагиз Галиулин прокомментировал гостевую победу над «Динамо» (1:0) в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги.
«После кубкового матча у нас было три дня на восстановление, я думаю, этого времени было достаточно. Секретов тут нет, мы выполнили установку и взяли три очка, это самое главное! Игра «Динамо» немножко изменилась с приходом нового главного тренера, у Дмитрия Хохлова они стали строже играть в обороне.
Второй круг «Тосно» открывает матчем с ФК «Краснодар». «Краснодар» — очень сильный соперник, но у нас есть пять дней для того, чтобы подготовиться к этой игре. Очень надеюсь на наших фанатов, что они вновь придут на стадион, поддержат нас, а мы постараемся не подвести их», — цитирует игрока сайт клуба.
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