Дядюн: моя главная задача – реализовать до конца свой потенциал

Нападающий «Ростова» Владимир Дядюн отметил, что хочет вернуться на свой уровень в составе жёлто-синих.
«По разным причинам я был без футбола целый год. Долго восстанавливался, хотел вернуться на поле, но понял, что оставаться в «Рубине» не было смысла. В итоге получил предложение просто потренироваться в «Ростове», на которое охотно согласился. Провёл несколько контрольных матчей, и мне предложили остаться. После паузы было сложно играть даже в товарищеских встречах, но потом я втянулся.
Я всё понимал и объективно оценивал ситуацию, всё-таки целых 14 месяцев не было возможности выйти на футбольное поле. В такой ситуации мне никто ничего не мог обещать. Я должен работать и выкладываться, показывать всё, на что способен. Только так можно попасть в стартовый состав. У меня было большое желание играть, доказать, прежде всего себе, что я чего-то достоин. Было важно просто быть в команде, помогать ей. Моя главная задача – реализовать до конца свой потенциал. Мечтаю вернуться на уровень, который показывал прежде. Если я это делал раньше, почему не могу сделать вновь? Я не ленивый. Стараюсь отрабатывать каждый момент до конца», — цитирует Дядюна сайт клуба.