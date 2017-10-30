«Уфа» одержала волевую победу над «Рубином»

«Уфа» победила «Рубин» в матче 15-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счетом 2:1.
В дебюте игры Мориц Бауэр из аута вбросил мяч в штрафную площадь «Уфы», Сердар Азмун не смог добраться до мяча, но его подхватил Гекдениз Карадениз, который обыграл Джемала Табидзе и отправил мяч в ворота.
На 36-й минуте последовал заброс к штрафной площади «Рубина» из центра поля, Дмитрий Стоцкий сбросил мяч на правый угол штрафной площади на Дмитрия Живоглядова и получив ответную передачу уверенно переиграл голкипера.
В концовке Ондржей Ванек со стандарта пробил в дальний от Сергея Рыжикова угол ворот, голкипер «Рубина» смог добраться до мяча, но спасти свою команду не сумел.
«Уфа» с 21 очком занимает седьмое место в турнирной таблице, «Рубин» (18) — 10-й.