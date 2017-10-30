Кононов: «Ахмат» пропустил со стандарта в концовке из-за нехватки концентрации

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал ничейный результат матча с «Анжи» (1:1) в 15-м туре РФПЛ. Грозненская команда вышла вперёд на 93-й минуте, однако пропустила в ответ на 96-й.
«Не хватило концентрации. Из-за этого пропустили со стандарта в концовке. Второй тайм мы провели хорошо. Ребята, вышедшие на замену, хорошо вошли в игру. Могли забить ещё, но не получилось», — сказал Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Ахмат» с 18 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи» (13) находится на 15-й строчке.
«Ахмат» и «Анжи» в кавказском дерби обменялись голами на 93-й и 96-й минутах