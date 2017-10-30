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«Ахмат» — «Анжи» — 1:1. Видеообзор кавказского дерби

30 октября 2017, понедельник. 22:14 Футбол

«Ахмат» упустил победу над «Анжи» в матче 15-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме хозяева владели территориальным преимуществом, но опасных моментов практически не возникало.

После перерыва «Ахмат» сумел прибавить, на 93-й минуте Аую Бацуев со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, а Уилкер Анхель головой точно пробил по воротам. Три минуты спустя Олег Данченко со стандарта выполнил подачу на ближнюю штангу, Павел Яковлев головой пробил по воротам, вратарь добрался до мяча, но спасти команду ему не удалось.

«Ахмат» с 18 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи» (13) находится на 15-й строчке.

Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.

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Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
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Анжи Ахмат
Новости. Футбол
30 октября 2017, понедельник
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