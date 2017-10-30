Скрипченко: после гола «Ахмата» эмоции были совсем на нуле. Хорошо, что спаслись

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от ничьей в матче 15-го тура РФПЛ с «Ахматом». Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 1:1.
«Было бы обидно проигрывать по такой игре. Наверное, справедливость восторжествовала. В первом тайме был примерно равный футбол, с минимумом моментов. В начале второго тайма они сделали замены. Я почувствовал, что они начали перехватывать инициативу, „Ахмат“ нам начал угрожать. В концовке было тяжеловато, и мы уже где-то терпели. В этом отношении после гола, пропущенного со стандарта, эмоции были совсем на нуле. Здорово, что мы спасли игру», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».
«Ахмат» и «Анжи» в кавказском дерби обменялись голами на 93-й и 96-й минутах