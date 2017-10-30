Симеоне: матч с «Карабахом» важен для клуба, фанатов, игроков, для меня

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от домашнего матча с «Карабахом» (31 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов. В Баку команды сыграли вничью — 0:0.
«Тренер всегда в ответе за то, что происходит на поле. Я не собираюсь уклоняться. Мы не слишком хорошо начали в Лиге чемпионов. Мы заслуживали победы в Риме, а „Челси“ здесь был очень хорош. В первом матче с „Карабахом“ мы могли рассчитывать на большее. Завтра у нас будет замечательный шанс подправить ситуацию на глазах у собственных болельщиков, и мы к этому готовы.
Ты всегда беспокоишься за результат, это подтвердит любой тренер. Ты всегда хочешь прогрессировать, добиваться побед, достигать поставленных перед командой целей. Мы хотим, чтобы «Атлетико» был среди лучших команд в мире. Было бы плохо, если бы я не волновался и был спокоен.
Успехи последних лет в самых разных турнирах привели к тому, что, когда мы не достигаем блестящих результатов, нас критикуют. Но необходимо с этим жить, если мы действительно хотим совершенствоваться.
Завтра мы обязаны кое-что сделать. Этот матч важен для клуба, для болельщиков, для игроков, для меня. Мы выйдем на поле, понимая это. Мы хотим добиться хорошего результата и продолжить прогрессировать, и именно с этими мыслями мы будем готовиться к завтрашней игре», — сказал Симеоне.