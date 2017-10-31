Габи: у «Атлетико» нет права на ошибку в матче с «Карабахом»

Полузащитник «Атлетико» Габи поделился ожиданиями от домашнего матча с «Карабахом» (31 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов. В Баку команды сыграли вничью — 0:0.
«Мы хотим продолжать борьбу, никто из нас не сдаётся, все готовы сражаться. Если будем продолжать добросовестно делать своё дело, результаты придут, я уверен. Мы могли выиграть в Риме, уступили на последних секундах «Челси» и не показали хорошую игру в Азербайджане, но при этом могли победить и там. Всё решили маленькие детали.
У нас нет права на ошибку, мы это знаем. В прошлом у нас были и более важные матчи, так что никаких беспокойств нет. Нам надо доказать, что мы лучше соперника, и нужно делать это с первых минут. Мы понимаем, чем вызвана критика в последнее время, и работаем над улучшением ситуации. Мы никогда не сдаёмся и не будем изменять нашему стилю. Мы показываем хороший футбол, и всё может измениться за один вечер. Надеюсь, в этом нам поможет победа в сегодняшнем матче.
Надеюсь, мы добьёмся другого результата, нежели в Баку. Предполагаем, что соперник будет играть в том же стиле. Знаем, что это будет тяжёлый матч», – приводит слова Габи официальный сайт УЕФА.