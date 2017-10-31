Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Габи: у «Атлетико» нет права на ошибку в матче с «Карабахом»

31 октября 2017, вторник. 06:08 Футбол

Полузащитник «Атлетико» Габи поделился ожиданиями от домашнего матча с «Карабахом» (31 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов. В Баку команды сыграли вничью — 0:0.

«Мы хотим продолжать борьбу, никто из нас не сдаётся, все готовы сражаться. Если будем продолжать добросовестно делать своё дело, результаты придут, я уверен. Мы могли выиграть в Риме, уступили на последних секундах «Челси» и не показали хорошую игру в Азербайджане, но при этом могли победить и там. Всё решили маленькие детали.

У нас нет права на ошибку, мы это знаем. В прошлом у нас были и более важные матчи, так что никаких беспокойств нет. Нам надо доказать, что мы лучше соперника, и нужно делать это с первых минут. Мы понимаем, чем вызвана критика в последнее время, и работаем над улучшением ситуации. Мы никогда не сдаёмся и не будем изменять нашему стилю. Мы показываем хороший футбол, и всё может измениться за один вечер. Надеюсь, в этом нам поможет победа в сегодняшнем матче.

Надеюсь, мы добьёмся другого результата, нежели в Баку. Предполагаем, что соперник будет играть в том же стиле. Знаем, что это будет тяжёлый матч», – приводит слова Габи официальный сайт УЕФА.

Симеоне: матч с «Карабахом» важен для клуба, фанатов, игроков, для меня
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Карабах Фернандес Габи
Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
06:08 Габи: у «Атлетико» нет права на ошибку в матче с «Карабахом»
04:00 Вальерде: уверен, болельщики «Олимпиакоса» встретят меня тепло
03:47 Спаллетти: клубы Серии А набрали сумасшедший темп
03:16 Конте: решение об участии Канте в матче с «Ромой» примем перед игрой
02:35 Бенитес: «Ньюкасл» контролировал ход игры, я очень разочарован результатом
02:10 Самедов: привыкли к тому, что в сборной больше нет опытных защитников ЦСКА
02:06 Ярошик: «Базель» по зубам ЦСКА, рано списывать «армейцев» со счетов
01:51 Селихов: Месси, Роналду, Неймар, Буффон и Будаков, жду ваши футболки
01:31 Самедов: верю, что «Спартак» добьётся положительного результата в Севилье
01:26 Рахимов — основной кандидат на должность главного тренера «Ахмата»
01:11 Самедов: спадом «Зенита» не удивлён
00:54 «Бёрнли» выиграл у «Ньюкасла» и догнал «Ливерпуль» по количеству очков
00:54 «Эспаньол» победил «Бетис», «Депортиво» оказался сильнее «Лас-Пальмаса»
00:53 Самедов: проблемы действительно были, но они так и остались внутри «Спартака»
00:43 «Интер» обыграл «Верону» и вернулся на второе место в Серии А
00:25 «Ахмат» принял отставку Кононова и назначил и.о. главного тренера
00:20 Беляев: как только мы подобрали пса Квинси – сразу у «Арсенала» пошёл результат
00:15 «Севилья» — «Спартак»: Корреа не поможет испанскому клубу из-за травмы
00:06 Конте: для «Челси» очень важно оставаться на первой строчке в группе ЛЧ
00:06 Ремчуков сравнил противников Трампа с болельщиками «Спартака»
30 октября 2017, понедельник
23:59 Арустамян: Кононов покидает «Ахмат» по собственному желанию
23:52 Буффон: мой секрет — не ссориться с президентом «Ювентуса»
23:44 Мората: если «Челси» предложит контракт на 10 лет, я, скорее всего, подпишу его
23:32 Карпова: не хочу, чтобы Каталония отделялась от Испании, это неправильный путь
23:29 Симеоне: матч с «Карабахом» важен для клуба, фанатов, игроков, для меня
23:19 Уткин: второй год подряд РФПЛ не выигрывается, а проигрывается
23:07 Аллегри: выход в плей-офф уже завтра стал бы подарком для фанатов «Ювентуса»
23:07 Эмери: «ПСЖ» уважает всех соперников, это касается и «Андерлехта»
23:01 Широков: «Спартаку» нужно настроиться, что в Севилье придётся терпеть весь матч
22:39 Президент «ПСЖ»: мы не собираемся отвечать на каждую клевету Тебаса
22:29 Главный тренер «Штурма» возглавил сборную Австрии
22:20 «Тоттенхэм» пожизненно отстранил двоих фанатов за бросание стаканов с мочой
22:18 Тренер «Карабаха» — о матче с «Атлетико»: мы должны мечтать, мы должны верить
22:14 «Ахмат» — «Анжи» — 1:1. Видеообзор кавказского дерби
22:03 «Фенербахче» — «Кайсериспор» — 3:3. Нойштедтер отметился голом, Нету — автоголом
21:53 Широков: лидерство в РФПЛ наверняка превосходит ожидания и самого «Локомотива»
21:36 Скрипченко: после гола «Ахмата» эмоции были совсем на нуле. Хорошо, что спаслись
21:33 Кононов: «Ахмат» пропустил со стандарта в концовке из-за нехватки концентрации
21:27 «Ахмат» и «Анжи» в кавказском дерби обменялись голами на 93-й и 96-й минутах
21:23 Семак: мне до Бердыева — как до канадской границы пешком
21:03 Озил: надеюсь, Ляказетт будет иметь такой же успех, как и Бензема
21:00 Прямая видеотрансляция матча «Эспаньол» — «Бетис»
20:50 Победитель конкурса Первого канала прокомментирует матч Россия — Аргентина
20:44 Бейи: для «МЮ» большое счастье, что за нас выступает Лукаку
20:39 Де Брёйне: задача «Манчестер Сити» — выйти из группы как можно скорее
Все новости RSS
Партнерский контент