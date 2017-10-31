Гётце: неудачи не обусловлены системой или философией игры «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце не согласен с мнением о том, что команда переживает кризис. В последних трёх матчах чемпионата Германии подопечные Петера Боша набрали всего одно очко, а сам тренер и игроки подверглись критике.
«Наши неудачи не обусловлены системой или философией игры «Боруссии». В целом мы справляемся с нашими функциями очень неплохо. Нормально, когда под руководством нового тренера бывают неудачные фазы. Так что не следует драматизировать ситуацию. Кроме того, я не считаю, что мы исповедуем чересчур атакующий стиль игры. Если мы забьём больше голов, система будет функционировать», — цитирует Гётце Sky Germany.
«Боруссия» после 10 туров с 20 очками занимает 2-е место в таблице Бундеслиги, уступая мюнхенской «Баварии» 3 очка.