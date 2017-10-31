Хамес: ещё не акклиматизировался в «Баварии» в спортивном аспекте

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес признал, что ещё полностью не адаптировался к игре немецкого гранда. Футболист сборной Колумбии подчеркнул, что адаптация требует определённого отрезка времени.
«Я ещё не акклиматизировался в «Баварии» в спортивном аспекте. И это не происходит за два дня. Понятно, что я должен адаптироваться к новой жизни в Германии. Однако с каждым днём дела у меня в этом смысле обстоят всё лучше. Чувствую себя в Мюнхене отлично», — приводит слова Родригеса интернет-портал Goal.
Цвета «Баварии» Родригес защищает на правах аренды, а его трансферный лист принадлежит мадридскому «Реалу».
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