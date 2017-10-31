СМИ: «ПСЖ» не заявит Мбаппе на матч с «Андерлехтом»

Участие нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в предстоящем матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Андерлехтом» находится под вопросом. В первых 10 матчах за парижан он забил четыре мяча, но в последних двух встречах покидает поле без голов или передач. Как сообщает BBC, «ПСЖ» не внесёт в заявку форварда на игру с бельгийским клубом.
«Это новый опыт для него. Когда играешь хорошо, то открываешь газеты, слушаешь разные шоу и везде говорят, что ты лучший. Нужно контролировать свои эмоции. Если ты играешь плохо, то готовься к критике», — заявил наставник «ПСЖ» Унаи Эмери.
Встреча между «ПСЖ» и «Андерлехтом» состоится 31 октября в Париже.
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