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Стоцкий: перед матчем с «Рубином» болельщики «Уфы» нас немного завели

31 октября 2017, вторник. 11:29 Футбол

Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий поделился впечатлениями от домашнего матча 15-го тура РФПЛ с «Рубином». Уфимская команда одержала победу со счётом 2:1, а Стоцкий забил один из мячей.

«Тяжёлая игра. В начале игры пропустили ненужный гол, потом пытались исправить ситуацию, нам это удалось, рады, что выиграли. Для нас все матчи принципиальные, хотя, когда мы выезжали перед игрой из гостиницы, болельщики нас немного завели. Конечно, дома всегда приятно играть, когда тебя гонят вперёд. Хорошо, что получается дома выигрывать», — сказал Стоцкий в эфире клубного телевидения.

«Уфа» — «Рубин» — 2:1. Видеообзор матча 15-го тура РФПЛ
Источник: Официальный сайт ФК "Уфа" Сообщить об ошибке
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ФК Рубин ФК Уфа Дмитрий Стоцкий Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
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