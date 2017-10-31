Тренер «Валенсии» Тораль: был уверен, что возглавлю «Интер»

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль рассказал, что мог оказаться в Италии и возглавить «Интер». После того как переход сорвался, специалист принял «Валенсию», которая после 10 туров занимает 2-е место в Ла Лиге.
«Руководители «Интера» год назад вышли на моих представителей. Мы отправились в Милан, где состоялось две встречи. После этого был уверен, что возглавлю «Интер». Однако за 13 часов что-то изменилось. Очевидно, кто-то в клубе хотел, чтобы я принял команду, а кто-то нет. Такое бывает, всё в порядке. Мне нравилась идея поработать в Италии, но это не произошло. В итоге мы прибыли в Валенсию, и мы счастливы», — цитирует Тораля Gazzetta dello Sport.
В текущем сезоне Ла Лиги «Валенсия» пока не потерпела ни одного поражения. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».