Калачёв, Дядюн и Могилевец тренируются по индивидуальной программе

После домашнего матча 15-го тура РФПЛ со «Спартаком» игроки «Ростова» получили выходной, а вчера футболисты ростовского клуба провели очередную тренировку, которая длилась чуть более часа.
Сначала жёлто-синие сделали ряд упражнений в тренажёрном зале, а потом переместились на основное поле «Олимпа-2».
Игроки «Ростова» Тимофей Калачёв, Владимир Дядюн и Павел Могилевец активно восстанавливаются от повреждений. Как сообщает пресс-служба клуба, пока что футболисты занимаются по индивидуальной программе.
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