Защитник «Севильи»: мы являемся фаворитами и хотим взять реванш у «Спартака»

Защитник «Севильи» Клеман Лангле поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».
«Матч в Москве был для нас большим ударом. Счёт 1:5 – это то, чего мы не имели права допустить. Поэтому мы ещё сильнее изучили «Спартак», зная, какая серьёзная сила – их атака. Мы должны взять уверенный реванш. Думаю, мы сможем сделать это. «Севилья» является фаворитом, ведь мы играем дома, в России было сложно, их хорошо поддерживали. Возможно, была недооценка, может, мы должны были вести себя скромнее перед матчем. Мотивация будет максимальная.
Если у вас есть ощущение, что на уровне Лиги чемпионов есть слабые команды, – это неправда. Да, мы проиграли, но не думаю, что это повлияло на имя «Севильи». Просто была неудачная неделя, но надо признать, что «Спартак» силён», — передаёт слова Лангле корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Также Клеман Лангле согласился с мнением, что если «Севилья» проиграет, то перспективам в Лиге чемпионов конец.
«Думаю, что надо согласиться с этим. Мы понимаем, что этот матч – как финал. Надо побеждать, и только так «Севилья» пройдёт дальше, чего мы все хотим. У нас есть мысли. Повторю, главное – это хорошо настроиться на завтра», — заключил Лангле.
Матч «Севилья» — «Спартак» состоится 1 ноября. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.