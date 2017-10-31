Сарри: надо попросить УЕФА начать матч «Наполи» — «Манчестер Сити» с 21-й минуты

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри в преддверии матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» заявил, что неаполитанцы должны не дать сопернику забить в начале встречи.
Матч «Наполи» — «Манчестер Сити» состоится на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе 1 ноября, начало — в 22:45 мск.
«Манчестер Сити» обычно мощно проводит начало встреч. Он часто забивает на первых минутах, так что нам надо изменить свой игровой подход или попросить УЕФА начать матч с 21-й минуты. «Сити» привык, что уже к 20-30-й минутам ведёт в счёте. Нам надо как можно дольше удерживать равенство, и посмотрим, как соперник на это отреагирует.
Уверен, мы можем доставить ему проблемы, но, само собой, нам надо будет безупречно сыграть в обороне", — цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.
Сарри: «Манчестер Сити» — серьёзный претендент на победу в Лиге чемпионов