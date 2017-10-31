Болельщики «Зенита» признали Паредеса лучшим игроком октября

Лучшим игроком октября в «Зените» болельщики признали полузащитника Леандро Паредеса, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
Награда стала для Паредеса первой с момента начала выступления за «Зенит». В октябре аргентинец провёл четыре матча, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
23-летний полузащитник присоединился к «Зениту» в июле 2017 года, провёл 20 матчей, в которых забил три мяча и отдал шесть результативных передач.
Второе место в рейтинге месяца занял полузащитник Далер Кузяев, третье — нападающий Александр Кокорин.
По ходу сезона лучшими игроками месяца признавались Александр Кокорин (июль и август) и Бранислав Иванович (сентябрь).
Видео, посвящённое Леандро Паредесу, можно посмотреть на канале «Зенита» в YouTube.