Комбаров: надеемся, болельщикам «Спартака» удастся попасть на стадион

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что команда настроена на победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей», а также выразил надежду, что болельщики красно-белых будут присутствовать на трибунах стадиона «Рамон Санчес Писхуан», несмотря на запрет УЕФА.
«Да, мы несколько матчей пропускали на последних минутах, но в течение матчей доминировали. Мы каждый матч настраиваемся только на победу, хотим обыграть «Севилью» и выйти в следующий круг.
Мы заметили, что в городе много болельщиков «Спартака». Жаль, не каждый может попасть на трибуну. Мы очень надеемся, что кому-то из них удастся попасть на стадион и поддержать нас. Хотя мы чувствуем поддержку и от тех, кто не попал на стадион", — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.