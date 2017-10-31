Месси вышел на 10-е место по количеству матчей в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, вышедший в стартовом составе сине-гранатовых в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом», проводит свою 119-ю игру в этом турнире.
30-летний аргентинец догнал по этому показателю Хаби Алонсо и Златана Ибрагимовича. Теперь он занимает 10-е место по количеству матчей в Лиге чемпионов.
Напомним, что большего всех матчей в главном клубном европейском турнире провёл голкипер Икер Касильяс (166).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» — «Барселона».
Решак: годы идут, а Месси не устаёт побеждать