Фанатов «Наполи» и «Манчестер Сити» не пустят на матч с ремнями

Фанатам «Наполи» и «Манчестер Сити» запретят вход с ремнями на матч между командами в групповом этапе Лиги чемпионов. Игра состоится завтра, 1 ноября, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе.
Причиной такого решения стала драка между фанатами «Сити» и «Наполи», которая состоялась две недели назад, в преддверии первого матча, завершившегося победой «горожан» со счётом 2:1. Стычка произошла в пабе возле стадиона «Этихад», а ремни использовались в качестве оружия. В итоге один из болельщиков «Наполи» был приговорён к пяти месяцам тюрьмы.
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