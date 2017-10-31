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Фанатов «Наполи» и «Манчестер Сити» не пустят на матч с ремнями

31 октября 2017, вторник. 23:01 Футбол

Фанатам «Наполи» и «Манчестер Сити» запретят вход с ремнями на матч между командами в групповом этапе Лиги чемпионов. Игра состоится завтра, 1 ноября, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе.

Причиной такого решения стала драка между фанатами «Сити» и «Наполи», которая состоялась две недели назад, в преддверии первого матча, завершившегося победой «горожан» со счётом 2:1. Стычка произошла в пабе возле стадиона «Этихад», а ремни использовались в качестве оружия. В итоге один из болельщиков «Наполи» был приговорён к пяти месяцам тюрьмы.

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Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Наполи Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
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