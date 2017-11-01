ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»

В матче 4-го тура группы A Лиги чемпионов ЦСКА в Швейцарии одержал волевую победу со счётом 2:1 над «Базелем».
Хозяева вышли вперёд на 32-й минуте, когда точным ударом отметился Лука Зуффи. Отыграться «армейцы» сумели на 65-й минуте — вышедший после первого тайма на замену Алан Дзагоев сравнял счёт. Победный мяч российская команда забила на 79-й минуте усилиями Понтуса Вернблума.
Подопечные Виктора Гончаренко благодаря этой победе сумели сравняться с занимающим второе место «Базелем» по количеству очков.
В другом матче группы «Манчестер Юнайтед» дома со счётом 2:0 обыграл «Бенфику». На 45-й минуте Миле Свилар, который до этого отразил пенальти в исполнении Антони Марсьяля, отправил мяч в собственные ворота, а на 78-й минуте с 11-метровой отметки был точен Дейли Блинд.
Турнирное положение в группе A: 1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков; 2. «Базель» — 6; 3. ЦСКА — 6; 4. «Бенфика» — 0.
Посмотреть голы можно в официальном «твиттере» РФПЛ.