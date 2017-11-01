«Рома» разгромила «Челси», «Атлетико» вновь не смог обыграть «Карабах»

«Рома» одержала крупную победу над «Челси» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В первом тайме дубль оформил Стефан Эль-Шаарави, а во второй половине игры победу римлян закрепил Диего Перотти.
В параллельном матче группы С «Атлетико» на своём поле снова не смог обыграть «Карабах» — 1:1 (первый матч — 0:0). В конце первого тайма Маркос Мичел забил первый в истории азербайджанской команды выездной гол в ЛЧ, но на 56-й минуте Томас Тейе сравнял счёт. Через три минуты «Карабах» остался вдесятером, но сумел выстоять. Команды заканчивали игру в равных составах — на 88-й минуте вторую жёлтую карточку получил Стефан Савич.
Турнирное положение в группе С после четырёх туров: 1. «Рома» — 8 очков; 2. «Челси» — 7; 3. «Атлетико» — 3; 4. «Карабах» — 2.