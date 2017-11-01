Вернблум: возвращение Дзагоева позволило добиться успеха в матче с «Базелем»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал победу над «Базелем» (2:1) в выездном матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, отдельно выделив вернувшегося после травмы Алана Дзагоева.
«В первом тайме мы позволяли „Базелю“ играть в свой футбол. Это отличная команда, и она этим пользовалась. Во втором тайме мы выигрывали все единоборства, не уступали ни на одном участке поля, получили Дзагоева. Я ушёл вперёд, мы стали играть длинными передачами. В итоге использовали свои шансы и добились этой важнейшей победы. Конечно, Дзагоев — это один из наших важнейших игроков, очень качественный, мастеровитый футболист. Безусловно, нам его очень не хватало. Он появился и добавил качества в середине поля. Это позволило нам добиться успеха.
Мой гол? Я пытался сначала сделать передачу в штрафную, но рикошет от Сухи позволил пробить самому. Я смог нанести хороший удар, и у вратаря была не та опорная нога, что не позволило ему сразу прыгнуть за мячом.
Сейчас всё в наших руках. Нам нужно думать о следующей игре с „Бенфикой“, постараться приложить максимум усилий для победы, а затем останется встреча с „Манчестер Юнайтед“. Это тоже будет тяжёлый поединок. Нужно выжать максимум», — сказал Вернблум в эфире передачи «Все на матч».