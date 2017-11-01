Эль-Шаарави: «Рома» провела идеальный матч, навсегда запомню этот вечер

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:0). В этой встрече форвард отметился двумя голами.
«Это был особенный вечер, который я запомню навсегда. Прекрасная победа, добытая благодаря нашему потрясающему настрою. Мы счастливы. Тренер просил нас начать матч очень мощно, и мы смогли сохранить темп на протяжении всей игры. „Рома“ хорошо контролировала мяч, и это была идеальная игра в нашем исполнении», — приводит слова Эль-Шаарави пресс-служба УЕФА.
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