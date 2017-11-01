Слуцкий: приму любое решение руководства «Халл Сити»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий, комментируя поражение команды от «Мидлсбро» (1:3) в матче 15-го тура Чемпионшипа, отметил, что готов принять отставку, если так решит клубное руководство.
«В такой ситуации я приму любое решение руководства. 15 туров — нормальный срок для принятия решения. Всегда провожу анализ ситуации, и мой нынешний уровень меня не устраивает. Никогда не ухожу от фразы „это не моя вина“.
Если руководство позволит мне продолжить работу, я буду продолжать стараться изменить ситуацию к лучшему. Мы провели вместе только 15 матчей. Если хочешь построить дом в спешке, то он не получится крепким. После первого же ветра дом может рухнуть. То же самое с командой. Я должен строить команду заново, а давать мне на это время или нет — решать владельцам.
Веру в игроков я не утратил, поскольку это мои подопечные. Если я утрачу веру в них, то потеряю всё. Для меня в этом клубе всё будет кончено», — приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail.