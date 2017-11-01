Годин: проблемы «Атлетико»? Если бы я знал решение, был бы Симеоне

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин был расстроен результатом домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом». Подопечные Диего Симеоне сумели распечатать ворота гостей один раз и вынуждены были удовлетвориться ничьей.
«В такие моменты мы должны быть сплочены, а болельщикам следует поддерживать команду. «Атлетико» переживает негативную динамику, и при таких обстоятельствах каждый должен делать больше, помогая партнёру по команде. Освистывание – нормальное явление. Нам нужно заниматься самокритикой, а не смотреть по сторонам. Проблемы «Атлетико»? Если бы я знал решение, был бы Симеоне», — цитирует Година Marca.
Симеоне: «Атлетико» заслуживал победы, но судьба распорядилась по-другому