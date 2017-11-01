100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Вердер» заинтересован в услугах Тухеля в качестве главного тренера

1 ноября 2017, среда. 08:12 Футбол

Руководство «Вердера» приступило к поискам нового главного тренера после того, как уволило Александера Нури. Как сообщает Weser Kurier, одним из главных претендентов на этот пост является бывший наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель. Спортивный директор бременцев Франк Бауманн уже сообщил, что хотел бы видеть у руля команды именно этого специалиста. В «Вердере» также имеют представление о том, как платить Тухелю зарплату в размере €3-4 млн в год.

В последнее время имя Тухеля упоминалось в связи с «Баварией». Контракт наставника мюнхенцев Юппа Хайнкеса с клубом в силе до конца нынешнего сезона, и исполнительный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге недавно не исключил, что команду возглавит Тухель.

В Германии сообщили, что главный тренер «Вердера» отправлен в отставку
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вердер Томас Тухель
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
08:45 Ардилес: считаю Месси сильнее Роналду, Лео – абсолютный волшебник
08:44 Рауль: у «Реала» большой кредит доверия, команда заслужила это
08:30 Бубнов: «Спартак» может удивить «Севилью» только Зе Луишем
08:14 Цорк: Обамейянг должен делать больше, чтобы забивать
08:12 «Вердер» заинтересован в услугах Тухеля в качестве главного тренера
07:50 Ульрайх: знали, что «Селтик» захочет подложить «Баварии» свинью
07:43 Зидан не исключает свою работу в АПЛ
07:35 Пьянич: «Ювентус» в любом случае будет играть на победу с «Барселоной»
07:32 Защитник «Байера» Та может перейти в «Барселону» за € 25 млн
07:31 Годин: проблемы «Атлетико»? Если бы я знал решение, был бы Симеоне
07:15 Изящный гол Дзагоева, огонь на трибуне ЦСКА и фанат, который станет мемом. Фото
07:10 Роббен: редко играешь при такой атмосфере, как на стадионе «Селтика»
07:07 Бош уверен, что Обамейянг будет поражать ворота соперников
07:06 Семеду: у ничьей с «Олимпиакосом» привкус поражения
07:04 «Челси» и «Арсенал» нацелились на вратаря «РБ Лейпциг» Гулачи
07:00 10 самых красивых болельщиц 15-го тура РФПЛ. Фотообзор
06:50 Корреа: матч с «Карабахом» был для «Атлетико» финалом
06:30 Роджерс о матче «Селтика» с «Баварией»: на таком уровне наказывают моментально
06:28 Наставник «Олимпиакоса» не исключал победу над «Барселоной»
06:15 Вальверде: сегодняшняя игра Луиса Суареса мне очень нравится
06:05 Серхи Роберто получил травму подколенного сухожилия в матче с «Олимпиакосом»
05:16 «Ланус» вырвал победу у «Ривер Плейт» и вышел в финал Кубка Либертадорес
05:10 Бензема: надеюсь, смогу сыграть за сборную Франции на ЧМ-2018 в России
04:15 Вальверде: атмосфера на стадионе в Пирее всегда была в мою пользу, но не сегодня
04:06 Габи: Лига Европы — это дерьмо, но если «Атлетико» попадёт в неё, то выиграет
03:40 Моуринью: выход МакТоминая? Неожиданно для тренера, не дающего шанса молодым
03:35 Тренер «Базеля»: мы должны верить, что можем выйти в плей-офф
03:24 Жезуш: игры с «Барселоной» и «Ювентусом» пошли на пользу репутации «Спортинга»
03:15 Аллегри: результат — единственное, что было хорошо в матче со «Спортингом»
03:13 «ПСЖ» — первый клуб в истории ЛЧ, забивший 17 голов в стартовых четырёх турах
03:07 Курзава: не ожидал забить три мяча «Андерлехту», ведь я защитник
03:03 Фанаты «Олимпиакоса» устроили овацию Вальверде перед матчем с «Барселоной»
03:02 Моуринью: в последние дни на тренировках Марсьяль не смазал ни одного пенальти
02:58 Симеоне: «Атлетико» заслуживал победы, но судьба распорядилась по-другому
02:51 Слуцкий: приму любое решение руководства «Халл Сити»
02:37 «Манчестер Юнайтед» — «Бенфика» — 2:0. Видеообзор матча
02:36 Ди Франческо: это победа «Ромы», Рима и наших болельщиков
02:31 «Рома» — «Челси» — 3:0. Видеообзор матча
02:27 Хайнкес: занять первое место в группе «Баварии» будет сложно
02:25 «Базель» — ЦСКА — 1:2. Видеообзор матча
02:22 Неймар вышел на третье место среди бразильцев по количеству голов в ЛЧ
02:20 Витория: «Бенфика» переживает этап, который был бы сложным для любой команды
02:18 Эль-Шаарави: «Рома» провела идеальный матч, навсегда запомню этот вечер
02:13 Дзагоев признан лучшим игроком матча «Базель» — ЦСКА
02:10 Конте: игра «Челси» во втором тайме разочаровала, «Рома» проявила больше желания
Все новости RSS
Партнерский контент