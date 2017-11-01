«Вердер» заинтересован в услугах Тухеля в качестве главного тренера

Руководство «Вердера» приступило к поискам нового главного тренера после того, как уволило Александера Нури. Как сообщает Weser Kurier, одним из главных претендентов на этот пост является бывший наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель. Спортивный директор бременцев Франк Бауманн уже сообщил, что хотел бы видеть у руля команды именно этого специалиста. В «Вердере» также имеют представление о том, как платить Тухелю зарплату в размере €3-4 млн в год.
В последнее время имя Тухеля упоминалось в связи с «Баварией». Контракт наставника мюнхенцев Юппа Хайнкеса с клубом в силе до конца нынешнего сезона, и исполнительный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге недавно не исключил, что команду возглавит Тухель.
В Германии сообщили, что главный тренер «Вердера» отправлен в отставку