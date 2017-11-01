Ардилес: считаю Месси сильнее Роналду, Лео – абсолютный волшебник

Бывший полузащитник сборной Аргентины и «Тоттенхэм Хотспур» Освальдо Ардилес провёл параллель между нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Предпочтение чемпион мира 1978 года отдаёт игре своего соотечественника.
«Я считаю Месси сильнее, но не потому что сам являюсь аргентинцем. Речь идёт о двух экстраординарных футболистах, являющихся одними из лучших игроков в истории мирового футбола. Однако если сравнивать их друг с другом, то думаю, что Месси обладает большей магией. Полагаю, что Роналду в большей степени добился успехов благодаря работе, чем таланту. А Месси – абсолютный волшебник. Так что искренне скажу, что отдаю предпочтение Лео», — цитирует Ардилеса Marca.
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