Фигу: сейчас нет игроков, которые могли бы улучшить игру «Реала»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу считает, что клуб в данный момент не сможет приобрести футболиста, который усилил бы игру команды. Кроме того, Фигу адресовал слова похвалы главному тренеру «сливочных» Зинедину Зидану.
«Сейчас нет игроков, которые могли бы улучшить игру «Реала». А успехи Зидана показывают, что нельзя работать лучше в качестве тренера. Я рад за него», — приводит слова Фигу Marca.
Зидан был признан лучшим тренером 2017 года по версии ФИФА. Под руководством французского специалиста «Реал» дважды выиграл Лигу чемпионов (сезон-2015/16 и 2016/17), чемпионат Испании (сезон-2016/17), Суперкубок страны (2017), Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и клубный чемпионат мира (2016).
Зидан поделился секретом своих успехов у руля «Реала»