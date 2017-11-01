Де Росси: не многие верили в «Рому», а мы теперь возглавляем группу

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал успешное выступление римлян на групповом этапе Лиги чемпионов. После четырёх туров «волки», набрав 8 очков, лидируют в группе С.
«В Риме не часто встретишь большие футбольные ночи, связанные с Лигой чемпионов. Нам часто забивают, но я помню, как мы делали это в отношении «Челси». Люди помнят об этом.
Немногие верили в нас, но «Рома» возглавляет группу. К сожалению, это ещё не конец, впереди два жёстких матча. Тот же «Карабах» доказал, что ещё жив.
Если говорить о «Роме», то если в предыдущие годы в матчах с серьёзными соперниками мы оборонялись, то теперь действуем уверенно и агрессивно. Это шаг вперёд», — сказал Де Росси в эфире Mediaset Premium.
Накануне «Рома» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов разгромила «Челси» — 3:0.