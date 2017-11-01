Боатенг: атмосфера на стадионе «Селтика» — одна из самых грандиозных в Европе

Защитник «Баварии» Жером Боатенг поделился впечатлениями от матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком». Мюнхенская команда одержала на выезде победу со счётом 2:1.
«Мы ожидали, что „Селтик“ даст нам бой, ведь мы играли у них дома. Атмосфера на этом стадионе — одна из самых грандиозных в Европе. Они играли очень хорошо. Иногда мы слишком легко теряли мяч, а когда пропустили гол, то стадион взорвался ещё больше. Но потом мы ответили вторым голом и в итоге очень довольны результатом. Мы должны были выиграть в этом матче. В декабре у нас будет шанс обыграть дома „ПСЖ“, но мы должны играть лучше, чтобы победить их», — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.
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