Коман: «Бавария» постарается показать, что матч в Париже был ошибкой

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман поделился итогами встречи 4-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком». Мюнхенская команда одержала на выезде победу со счётом 2:1.
«Мы провели очень хороший матч, трудный матч, но мы показали характер. Может быть, это было не красиво, но хорошо, что мы показали неплохую командную игру. Хотя это было непросто, потому что у нас было много травмированных футболистов.
Мы показали силу нашего характера. По первому месту в группе ещё вопросы. Теперь мы дома будем принимать «ПСЖ» и у нас есть матч с «Андерлехтом». Постараемся показать, что матч в Париже был ошибкой и что мы все ещё кандидаты на трофей", — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.
Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде уступила «ПСЖ» со счётом 0:3.