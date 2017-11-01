Ташуев – один из кандидатов на работу в «Ахмате»

Как стало известно «Чемпионату», российский тренер Сергей Ташуев, который с 2016 года находится без работы, является одним из кандидатов на вакантную должность главного тренера «Ахмата». Основным же остаётся Рашид Рахимов, который уже работал с клубом из Грозного с 2013 по 2017 год.
Что касается Ташуева, 58-летний специалист, последним клубом которого была «Кубань», на протяжении карьеры также тренировал «Крылья Советов», «Сатурн», «Терек», «Салют-Энергия», «Краснодар», «Спартак-Нальчик», донецкий «Металлург» и «Анжи».
«Ахмат» остался без главного тренера после того, как в отставку подал Олег Кононов, сменивший на тренерском мостике в межсезонье Рашида Рахимова.
Рахимов — основной кандидат на должность главного тренера «Ахмата»