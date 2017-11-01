Киевское «Динамо» отказалось от русскоязычной версии официального сайта

Киевское «Динамо» с сегодняшнего дня решило отказаться от русскоязычной версии своего официального сайта. Теперь для просмотра сайта украинской команды доступны только две языковые версии – украинская и английская.
Подопечные Александра Хацкевича после 13 сыгранных матчей занимают в турнирной таблице УПЛ второе место, отставая от лидирующего «Шахтёра» на семь очков. Безвыигрышная серия киевского клуба в чемпионате Украины составила уже пять матчей, что стало новым клубным антирекордом в новейшей истории. В последний раз «Динамо» не побеждало в пяти матчах подряд в 1984 году.
«Динамо» (Киев) не смогло победить «Карпаты», отставание от «Шахтёра» — 7 очков