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Полиция задержала 52 человека после драки фанатов «Шахтёра» и «Фейеноорда»

1 ноября 2017, среда. 13:02 Футбол

Полиция Харькова задержала 52 фаната в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтёром» и «Фейеноордом», который состоится 1 ноября в Харькове. Об этом сообщается на официальном сайте полиции Харьковской области.

Во время проверки информации сотрудники полиции установили, что конфликт произошёл между голландскими и украинскими болельщиками. Для выяснения всех обстоятельств конфликта в отделение полиции были доставлены 52 человека.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтёр» — «Фейеноорд». Начало — в 22:45 мск.

Видео драки можно посмотреть в YouTube.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Фейеноорд Шахтёр Донецк
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
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