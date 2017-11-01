Полиция задержала 52 человека после драки фанатов «Шахтёра» и «Фейеноорда»

Полиция Харькова задержала 52 фаната в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтёром» и «Фейеноордом», который состоится 1 ноября в Харькове. Об этом сообщается на официальном сайте полиции Харьковской области.
Во время проверки информации сотрудники полиции установили, что конфликт произошёл между голландскими и украинскими болельщиками. Для выяснения всех обстоятельств конфликта в отделение полиции были доставлены 52 человека.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтёр» — «Фейеноорд». Начало — в 22:45 мск.
Видео драки можно посмотреть в YouTube.
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