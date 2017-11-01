Геркус: в спорте мне нравится то, что делает «Ред Булл»

Президент «Локомотива» Илья Геркус полагает, что деятельность «Ред Булл» в спорте достойна подражания.
«В спорте мне нравится то, что делает «Ред Булл». Во всех спортивных дисциплинах они достигают прекрасных результатов. Взять ту же Формулу-1, в футболе. Они сделали «РБ Лейпциг», сейчас наши люди из спортивного департамента ездили смотреть их академию. Сказали, что нигде в Европе такого больше нет. Это лучшее место!
А их работа с молодёжью — потрясающая. На этот клуб хочется быть похожим по энергетике, дизайну. У людей была идея, они это сделали. Хотя про «Лейпциг» говорят, что это клуб без традиций, но «Бавария» такая же. Ведь они создавались на наших глазах, а сейчас она заматерела", — цитирует Геркуса «Спорт день за днём».
Геркус признался, что задумывался об уходе из «Локо» из-за ситуации с Миранчуком