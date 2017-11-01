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Клопп сравнил Окслейд-Чемберлена с динамитом

1 ноября 2017, среда. 18:39 Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил новичка команды Алекса Окслейд-Чемберлена, сравнив его с динамитом.

«Я хочу выделить Алекса Окслейд-Чемберлена. Он показывал свой класс каждый раз, когда получал возможность выйти на поле. Он походит на динамит. Агрессивный в самом положительном смысле этого слова. Всегда стремится играть вперёд, ищет возможности для обострения, очень мобильный и подвижный игрок. Он обладает высочайшим качеством во всём, что он делает», — цитирует Клоппа This Is Anfield.

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Источник: This Is Anfield Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен Юрген Клопп
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