Клопп сравнил Окслейд-Чемберлена с динамитом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил новичка команды Алекса Окслейд-Чемберлена, сравнив его с динамитом.
«Я хочу выделить Алекса Окслейд-Чемберлена. Он показывал свой класс каждый раз, когда получал возможность выйти на поле. Он походит на динамит. Агрессивный в самом положительном смысле этого слова. Всегда стремится играть вперёд, ищет возможности для обострения, очень мобильный и подвижный игрок. Он обладает высочайшим качеством во всём, что он делает», — цитирует Клоппа This Is Anfield.
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