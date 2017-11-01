Венгер: советую Саутгейту вызвать Уилшира в сборную Англии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о возможном вызове полузащитника Джека Уилшира в сборную Англии.
«Лично я думаю, что он готов. За последние недели Джек набрал очень хорошую форму и ощутимо прибавил. Он готов играть в любом турнире, в матче любого накала. Я бы призвал Гарета Саутгейта вызвать Джека в сборную Англии.
Я лично считаю, что Джек в отличной форме, и я не знаю, как можно не вызвать находящегося в таких кондициях Уилшира в сборную», — цитирует Венгера Sky sports.
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