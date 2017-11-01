Игроки «Спартака» U19 легли на поле, пошутив над симулянтами из «Севильи» U19

«Спартак» U19 в гостевом матче четвёртого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА сыграл вничью со сверстниками из «Севильи» (3:3).

Красно-белые сравняли счёт в этой встрече благодаря голу на второй компенсированной минуте. После забитого мяча игроки московской команды стали падать на поле, изображать травмы и тянуть время в ответ на аналогичные, по их мнению, действия соперника.

«Что касается момента на последней минуте после гола, когда команда легла на газон, то это не было запланировано до матча и произошло спонтанно. Ребята среагировали на то, как вели себя испанские игроки. Это часть футбола, а ребята проявили некоторый артистизм – молодцы», — сказал после матча главный тренер молодёжной команды «Спартака» Алексей Лунин.

Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» Дмитрия Егорова.