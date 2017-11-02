Агуэро стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в истории

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отметился голом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» и установил клубный рекорд.



Аргентинский форвард отличился на 69-й минуте. Лерой Зане отлично прошёл по центру почти полполя, защитник итальянцев выбил мяч, но на Агуэро, который вышел один на один и пробил с правой в нижний угол мимо вратаря. Для Серхио это 178-й гол в составе «горожан», и это является лучшим результатом среди игроков клуба в истории. На втором месте Эрик Брук (177), третий — Томми Джонсон (166).



Матч с «Наполи» стал 264-м для Агуэро в форме «Сити».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Манчестер Сити».

Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».