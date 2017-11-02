Глушаков: поражение от «Севильи» не ставит крест на амбициях «Спартака» в ЛЧ

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал гостевое поражение от «Севильи» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Позитив — в том, что забили гол. Во втором тайме перестроили игру, начали больше атаковать. Наверное, тушевались в первые минуты. Играли на выезде и хотели на контратаках поймать соперника. К сожалению, пропустили гол, потом перестроились, выровняли игру. После второго пропущенного гола тоже атаковали, были хорошие моменты, но ещё один мяч, к сожалению, не забили.

Конечно, я видел болельщиков «Спартака» на трибунах. Сам тоже билеты делал. Есть знакомые, которые играли в Севилье, они помогли. Кому смог сделать билеты, тому сделал. Благодарны, что они всегда с нами. Мы знали, что болельщики приедут, знали, что они дубль поддерживали.

Я думаю, поражение не ставит крест на амбициях «Спартака» в Лиге чемпионов. Ещё есть две игры, будем биться, пытаться выиграть. Всё в наших ногах, головах», — сказал Глушаков в эфире «Все на матч».

После матчей 4-го тура турнирное положение в группе Е выглядит следующим образом: 1. «Ливерпуль» — 8 очков; 2. «Севилья» — 7; 3. «Спартак» — 5; 4. «Марибор» — 1.