Каррера: «Спартак» начал играть в футбол после первого пропущенного гола

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение московского клуба во встрече с «Севильей» (1:2) в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Я разочарован результатом. «Севилья» — выдающаяся команда, и она затруднила нам игру. В первом тайме мы, видимо, опасались их, оставляли много свободных зон. Во втором тайме хорошо играли, имели моменты и забили гол. Жаль, что пропустили второй мяч, но всё равно для меня важно выступление ребят.



Сами ли отдали инициативу в первом тайме? План был не такой. Мы хотели играть в футбол, но начали это делать после первого пропущенного гола.



Конечно, мы должны как можно лучше показать себя в дальнейших матчах, чтобы выйти в плей-офф», — сказал после встречи специалист в эфире передачи «Все на Матч».

«Спартак» проснулся при 0:2. Оказалось, что это поздно Яркая последняя четверть матча в Севилье оставляет ещё больше вопросов о том, почему так нельзя было играть в первый час.