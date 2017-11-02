Пятов: «Шахтёру» нужно удачно сыграть в Неаполе, чтобы говорить о плей-офф ЛЧ

Голкипер «Шахтёра» Андрей Пятов прокомментировал победу над «Фейеноордом» (3:1) в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. В следующем туре «горняки» на выезде сыграют с «Наполи».

«Во всех матчах стараемся контролировать мяч, выходить через пас из обороны в атаку. Именно так действовали с «Наполи», «Ман Сити» и в двух встречах с «Фейеноордом», это наш стиль. Считаю, в пропущенном голе виноваты сами. Хорошо, что быстро среагировали, забили дважды и в итоге взяли важные три очка.

«Шахтёр» всегда ставит перед собой максимальные задачи, потому в оставшихся поединках будем стремиться победить. Нужно удачно сыграть в Неаполе, тогда можно говорить о выходе в следующий раунд. Всё зависит от нас. Благодарим болельщиков, которые в такую погоду пришли поддержать команду», — приводит слова Пятова пресс-служба «горняков».