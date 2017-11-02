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175 лет назад 2016
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Ватцке: больны те, кто считает, что «Боруссия» Д в кризисе

Футбол

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выступил в поддержку главного тренера команды Петера Боша. Ватцке не разделяет мнения тех, кто критикует Боша и считает, что команда в данный момент переживает кризис.

«Больны те, кто считает, что «Боруссия» в кризисе. В нашем клубе все отлично сотрудничают с Бошем. И все очень доверяют друг другу. Правда, не это является критерием успеха. Об успехах свидетельствуют спортивные результаты, и у нас есть место для прогресса. Наша цель в долгосрочной перспективе – вновь завоевать право на выступление в Лиге чемпионов. С такими футболистами мы просто обязаны решить эту задачу», — цитирует Ватцке интернет-портал Goal.

По итогам 10 туров Бундеслиги «Боруссия» с 20 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая мюнхенской «Баварии» 3 очка.

Ватцке: СМИ подняли такой шум, будто «Боруссия» Д борется за выживание
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Боруссия Д Петер Бош Ханс-Йоахим Ватцке
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