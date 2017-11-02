Инсинье: на мой взгляд, результат матча с «Манчестер Сити» несправедлив

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:4).

«На мой взгляд, результат несправедлив, если смотреть на нашу игру. Мы доминировали большую часть матча против лучшей команды Европы. Если продолжим играть так же, то сохраним шансы на выход из группы.

Голкипер соперника сделал потрясающий сейв после удара Кальехона. Вместо того чтобы повести 3:2, мы несколькими мгновениями позже оказались в положении отыгрывающихся. Об этом жалеем больше всего: упустили отличный момент и тут же были наказаны», — цитирует Инсинье пресс-служба УЕФА.