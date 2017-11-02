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Болельщики «Спартака», боевой Ещенко и другие фото с матча «Севилья» — «Спартак»

Футбол

1 ноября в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в матче четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов московский «Спартак» уступил местной «Севилье» со счётом 1:2.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Севилья» — «Спартак», подготовленные фотокорреспондентами в Севилье.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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