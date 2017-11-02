Сарри: возможно, «Манчестер Сити», самая сильная команда прямо сейчас

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» 2:4 в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«У нас возникли проблемы в матче с очень сильной командой, возможно, самой сильной прямо сейчас. Игра была сбалансированной, и это для нас хороший знак. Мы знаем, что у нас могут быть проблемы при «стандартах», мы не очень сильны в данном компоненте, в первую очередь из-за роста. Над этим нужно работать», — цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.

После четырёх туров на счету «Наполи» 3 очка и 3-е место в группе F. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».