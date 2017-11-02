Нападающий «Фейеноорда»: «Шахтёр» хорошая команда, чем-то напоминает «Ман Сити»

Нападающий «Фейеноорда» Николай Йоргенсен, автор единственного гола своей команды, прокомментировал поражение от «Шахтёра» 1:3 в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сравнив «горняков» с «Манчестер Сити».

«Это была хорошая игра с множеством моментов у обеих команд. «Шахтер» — хорошая команда с сильными футболистами. Она играет очень быстро и чем-то напоминает «Манчестер Сити». Мы забили, а потом трижды пропустили. Нужно разобраться, где мы допустили ошибки», — цитирует Йоргенсена пресс-служба УЕФА.